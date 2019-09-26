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رياضة

مانشستر يونايتد يحدد بديل سولسكاير

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:25 م
سولسكاير
سولسكاير
نور عادل
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن مانشستر يونايتد حدد بديل مدربه الحالي، أولي جونار سولسكاير، حال لم تتحسن نتائج الفريق.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد استقر مسؤولو يونايتد على الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، كبديل محتمل للمدير الفني النرويجي.

ولم يبدأ موسم الشياطين الحمر بشكل جيد، حيث يحتلون المرتبة الثامنة في البريميرليج حاليا، برصيد 8 نقاط.

وفي المقابل، يمر توتنهام تحت قيادة بوكيتينو بفترة عصيبة، حيث ودع كأس الرابطة مبكرا أمام فريق كولتشيستر المغمور، وحقق فوزين فقط في البريميرليج، من أصل 6 مواجهات، محتلًَا المركز السابع بفارق الأهداف أمام اليونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوكيتينو لو رحل صوب يونايتد، فلن يكون بمفرده، بل سيأخذ معه لاعب الوسط كريستيان إريكسن، الذي ينتهي تعاقده مع السبيرز بنهاية هذا الموسم.

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