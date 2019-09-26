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توك شو

محمد التاجي يكشف عن سبب طرده من المسرح.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
آيات أحمد
روى الفنان محمد التاجى، تفاصيل طرده من المسرح فى بدايات حياته من أجل مشاركته فى مسرحية "المتزوجون"، قائلًا: "كنت داخل المسرح، ومعى ياسمين الخيام مستعدين للمشاركة فى بروفة المسرحية، وجدت المخرج حسن عبد السلام يقول لى: إيه اللى جايبك هنا؟".

وأضاف الفنان محمد التاجى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد مجدى، المذاع ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد": "قلت له أنا جاى عشان البروفة، قالى بروفة إيه اطلع بره، وروح مسرح السفير مستنيينك هناك، واما تروح هناك هيقولولك".

وتابع محمد التاجى: "ذهبت وأنا لا أعرف شيئًا، وكانت هذه أول تجربة لى فى المسرح الخاص من خلال مشاركتى بمسرحية "المتزوجون"، موضحًا أن بداياته الفنية كانت فى مسرح الطليعة.

وأكد محمد التاجى، أنه كان محصورا فى فترة فى دور شخصية سعيد التى أداها فى مسلسل "البشاير"، وفضل أن يرفض تكرار الأدوار، لأن المنتجين لم يروه إلا فى تلك الشخصية فقط.

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