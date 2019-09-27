البداية بـ 5 أفدنة للاستزراع السمكي بالعريش.. تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بأسعار تنافسية.. إعادة تدوير المياه في ري الزراعات الموسمية والمعمرة.. مقر تدريبي للراغبين في إقامة مشروعات الاستزراع

- إنشاء أحواض سمكية في مزرعة الجامعة بالعريش على مساحة 10 أفدنة

- تتميز شمال سيناء بتوفر وجود مقومات النجاح الاستزراع المائي

- إعادة استخدام المياه في ري الزراعات واستخدام المخلفات في التسميد



تستعد جامعة العريش بشمال سيناء، للتوسع في المزارع السمكية في إطار خطة الجامعة لتوفير احتياجات المجتمع من البروتين الحيواني، وهذا بدوره يشجع شباب الخريجين على إقامة مشروعات صغيرة مماثلة تعمل علي توفير فرص عمل ونشر ثقافة الاستزراع السمكي ، بما يسهم في تطوير وتنمية المشروعات الخاصة بالاستزراع المائي في المنطقة.



أحواض سمكية

الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، أكد أنه سيجري إنشاء أحواض سمكية في مزرعة الجامعة بالعريش على مساحة 10 أفدنة على مرحلتين , لتربية الأسماك على مياه الآبار العذبة والبداية ستكون بـ 5 افدنة حيث تم تجهيز 3 آبار لتوفير المياه للأحواض .



وأشار إلى أنه سيجري توفير الإنتاج السمكي في الأسواق بأسعار تنافسية، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولفت النادي إلى أن مركز الاستزراع البحري التابع للجامعة سيكون مقرا تدريبيا ومرجعا علميا، لكل الراغبين في إنشاء وتجهيز مشروعات الاستزراع السمكي في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع السيناوي .



توفر مقومات النجاح

وأكد رئيس الجامعة ، أن مقومات النجاح الاستزراع المائي متوفرة بالمحافظة خاصة الأراضي رخيصة الثمن والغير مستغلة في أي نشاطات زراعية أو صناعية أو سياحية ووجود مصدر مياه من البحر المتوسط.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستزراع المائي والمصائد البحرية بجامعة العريش ، انه سيتم تربية الأسماك لانتاجها علي مدار العام.



إعادة استخدام المياه

كما سيتم إعادة استخدام المياه في ري الزراعات واستخدام المخلفات في التسميد، ومصنع للأعلاف الأسماك بطاقة 2 طن \ساعة وصالة لتصنيع الاسماك وإعداد وجبات الفيلية ويتم الاستعانة بالطلاب الملتحقين ببرنامج الاستزراع المائي بالكلية في عمليات التشغيل لانتاج اسماك البلطي النيلي والأحمر وأسماك البنجاسيوس والبوري علي المياه العذبة اعتبارا من نهاية العام الجاري 2019م.



كما سيتم إنتاج الطحالب البحرية، و الروتيفر،و تفريخ الأرتيميا، والأسماك البحرية، علاوة على تفريخ الجمبري البحري، وإنتاج الزريعة.