شاشة قابلة للطي.. Huawei تكشف عن ميعاد طرح Mate X رسميًا

كشفت أخيرًا شركة هواوى الصينية عن ميعاد طرح ايقونتها المنتظرة Mate X، وهو أول هاتف بشاشة قابلة للطى فى تاريخ الشركة، والذى كان من المتوقع أن يصدر فى وقت سابق من العام الجارى، إلا أنه تم تأجيله أكثر من مرة.





وبحسب موقع جى إسم إم آرينا الهندى، سيصدر الهاتف رسميًا فى شهر أكتوبر القادم بالصين، على أن يتم إطلاقه حول العالم بحد أقصى فى شهر نوفمبر.





وبحسب التسريبات يأتى الهاتف بمعالج Kirin 980 القوى، إلا أن هناك تقارير تفيد باحتمالية استبداله بـ Kirin 990، كما سيدعم تقنية الاتصال الجيل الخامس 5G.



