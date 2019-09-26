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رياضة

كلاكيت تاني مرة .. النصر يستضيف البنك الأهلي وديا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:13 م
النصر
النصر
عبدالله هشام
يحل فريق الأول لكرة بنادي البنك الأهلي ضيفا على نادي النصر بملعبه بمصر الجديدة ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات دوري الممتاز ب موسم 2019-2020.

وقد التقى الفريقان منذ أيام وانتهت المباراة بفوز النصر بهدف للاشيء في تجربة استفاد منها كلا من عيد مرازيق المدير الفني لفريق البنك والسيد عيد المدير الفني للنصر

وستنطلق صافرة اللقاء في الرابعة عصر اليوم الخميس بملعب النصر بمصر الجديدة.

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