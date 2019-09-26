معجزة التاريخ الخالدة تتحدى الزمن.. موقع بريطاني يتغزل فى مصر ومواقعها السياحية

لقد ولى زمن المعجزات، لكن مصر لم تزل منذ فجر التاريخ معجزة خالدة تتحدى الزمن وتنتزع شهقات الإعجاب والانبهار من زوارها الأجانب، الذين يتقاطرون إليها من جميع أنحاء العالم لرؤية عجائبها التي لا تنتهي.



بهذه العبارات وصف موقع "بيزنس ماترز" البريطاني مصر، مضيفًا أن لدى كل زائر لمصر فرصة لا تعوض لمطالعة جمالها العتيق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.



واستعرض الموقع عددًا من أبرز المواقع السياحية التي لا يجب أن يفوت السياح زيارتها في مصر، وفي مقدمتها أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الذي يضم أكثر من 120 ألف قطعة أثرية أصلية، وسوق خان الخليلي، وقلعة محمد علي، ومسجد عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، وغير ذلك.



ووصف الموقع الأقصر بأنها مركز الحضارة المصرية، وأحد أكبر المتاحف المفتوحة في العالم، والذي يضم المعابد الضخمة التي شيدت لتخليد بُناتها مثل معبدي الكرنك وحتشبسوت، ومعالم مدهشة أخرى مثل وادي الملوك.



كما وصف الموقع أسوان بالكنز الوطني وموطن الثقافة النوبية في مصر، والتي تضم معالم أثرية رائعة مثل معابد فيلة وحورس وأبو سمبل، ومسلة حتشبسوت غير المكتملة، والسد العالي.



وأضاف الموقع أن السفر بين الأقصر وأسوان على متن باخرة يشبه العودة إلى الماضي بآلة زمن، حيث تحيط المعالم التاريخية المدهشة بالمسافر من ضفتي النيل.



أما الغردقة، فهي "ريفييرا" البحر الأحمر، التي يمكن الاستمتاع فيها بممارسة الغطس ورؤية الشعاب المرجانية.