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أخبار العالم

32500 وظيفة للسعوديين في هذه المجالات.. بشاير رؤية السعودية 2030

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:03 م
صدى البلد
محمد مجدي
شهدت سوق العمل في المملكة العربية السعودية طفرة في مجال توطين سوق العمل وتوظيف السعوديين في مختلف قطاعات الدولة.

واليوم الخميس، تم الإعلان عن توفير 32500 وظيفة متاحة للسعوديين في قطاعات الزراعة والمياه ومنشآت الصيانة والتشغيل ومنشآت الاستشارات.

وتم توفير 32500 وظيفة للمواطنين السعوديين بناء على توقيع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ومجلس الجمعيات التعاونية ومجلس الغرف السعودية، والجمعية السعودية للاستزراع المائي وشركة المياه الوطنية، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وتستهدف المذكرة توطين 32500 وظيفة للسعوديين لرفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحقيقا لأهداف رؤية السعودية 2030.

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