جامعة القاهرة: مبادرة لتطوير البحث العلمي.. فيديو

أكد دكتور محمد علم الدين المشرف على المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة، أن العلوم الاجتماعية والإنسانية هي العلوم المرتبطة بدراسة الإنسان والظواهر الاجتماعية ولا بد من دراستها بجانب العلوم التطبيقية كالطب والأحياء والعلوم الخاصة بالتقنيات والتطبيقات.



وأضاف المشرف على المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد عبر فضائية ten، أن جامعة القاهرة اتخذت مبادرة لتطوير البحث العلمي والجامعة، لها 3 أدوار رئيسية وهى الدور التعليمي لإعداد كوادر وتأهيلها للعمل بالتخصصات المختلفة.



وتابع المشرف على المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة أنه يتم العمل من مشروعات تطبيقية تسهم في تطوير المجتمع، وأيضا تطوير البحث العلمي من خلال إنتاج المعارف الجديدة.



وأشار المشرف على المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة إلى أن معظم البحوث عادة تنتهي بنتائج صالحة للتطبيق والاهتمام الكبير بالنشر الدولي.