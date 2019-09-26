تقرير جديد أمام الكونجرس يحذر ترامب من الانسحاب من سوريا

دعت لجنة من مسئولي الأمن القومي السابقين وخبراء آخرين البيت الأبيض والمشرعين إلى "وقف الانسحاب العسكري الأمريكي" من سوريا أو مواجهة عواقب وخيمة، وفق ماذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.





هذا الاستنتاج، على خلاف الخطط التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر العام الماضي، وهو جزء من التقرير النهائي الذي توصلت إليه مجموعة دراسة سوريا ، والذي اتهمه المشرعون بالمساعدة في تطوير إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية.





"يعتقد الفريق أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على ممارسة تأثيرها على مسار النزاع ، وأنه يجب عليها أن تفعل ذلك بالنظر إلى التهديدات التي يشكلها الصراع على المصالح الأمريكية" ، وفقًا للتقرير المقدم إلى الكونغرس يوم الثلاثاء.





يحذر التقرير من أن الطريق إلى الإنسحاب لن يكون سهلًا وأنه قد يستمر سنوات قبل أن تتوقف سوريا عن أن تكون ملاذًا للجماعات الإرهابية ولخصوم أمريكيا مثل روسيا وإيران.





وقال "مايكل سينج" الرئيس المشارك لمجموعة دراسة سوريا للمشرعين في الكونجرس :"هذا صراع يجتمع فيه شاغلنا الاستراتيجي الكبير،الإرهاب الدولي من جهة ، صراع القوة العظمى من ناحية أخرى". "إنه ليس صراعًا يمكننا ببساطة احتوائه أو تجاهله..".





وأضاف "سينج"، وهو مسئول سابق في البيت الأبيض لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أنه من دون قيام واشنطن بقيادة رصينة، فمن المرجح أن تزداد التهديدات الصادرة عن سوريا.





وحذر قائلًا "قد يزداد الأمر سوءًا" ، مشيرًا إلى هجرة جماعية جديدة محتملة للاجئين من إدلب - آخر معقل لبعض الجماعات الإرهابية وكذلك المتمردين السوريين - ونقطة اشتعال بين روسيا وتركيا والقوات الموالية للرئيس السوري بشار آل الأسد.





بالإضافة إلى ذلك ، هناك مخاوف بشأن استمرار التصعيد في الصراع بين إيران وإسرائيل وكذلك إيران والسعودية ، حيث هاجمت الأولى الثانية بطائرات درون من غير طيار يوم السبت قبل الماضي.





وحذرت مجموعة دراسة سوريا من أن داعش، رغم فقدانه السيطرة على جميع أراضيه، إلا إنه يشكل أيضًا تهديدًا مستمرًا.





وقالت دانا سترول، الرئيسة المشاركة لمجموعة الدراسة عن سوريا: "إن محتجزي داعش بالسجن يعيدون تشكيل الخلافة التالية".





حذرت سترول، الموظفة السابق في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي عملت سابقًا في البنتاجون، من أن هناك عواقب أخرى للانسحاب الأمريكي ، بما في ذلك النظام السوري ، المدعوم من روسيا والخطر الإيراني الذي يصبح أكثر جرأة.





وأضافت سترول "لم يواجه الأسد وإيران وروسيا أي عواقب ذات مغزى لاستخدام الأسلحة الكيماوية والقنابل البرميلية والتعذيب والتجويع والاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية".





وأشارت سترول إلى إن "جنود ايراني لم تغادر سوريا رغم العقوبات الامريكية والضربات الاسرائيلية. فإيران ترسخ لنفسها مكانًا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي في سوريا من أجل التأثير على المدى الطويل".





قال كل من سينج وسترول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى استخدام الأدوات التي لديها بالفعل ، بما في ذلك عدد محدود من القوات والقوات المتحالفة معها على الأرض وبرامج المساعدات ، لمنع المزيد من التدهور في الصراع.





وتحدثت سترول عن إن "أدوات هذه الاستراتيجية مطروحة بالفعل".



