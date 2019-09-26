المؤبد للجميع.. إلغاء إعدام 8 متهمين في خلية إمبابة

قضت محكمة النقض بإلغاء عقوبة الإعدام لـ 8 متهمين وتخفيفها إلى المؤبد، وتأييد المؤبد على 4 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية".



كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في مارس 2018، بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ4 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".



وجاء في أمر الإحالة، في القضية التي حملت رقم 2572 جنايات قسم إمبابة لسنة 2015، وتضم 16 متهمًا، أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية.