حملة لمكافحة القوارض بالمنيا للحفاظ على صحة المواطنين والمحاصيل الزراعية

أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا، عن بدء حملة لمكافحة القوارض الأحد القادم الموافق 29 سبتمبر الجاري ، ولمدة خمسة أيام، وفقًا لبرنامج زمنى محدد على مستوى مراكز المحافظة عقب المحاصيل الشتوية لموسم 2019 بهدف خفض معدلات الإصابة في المساحات المتضررة من انتشار القوارض لما لها من مردود سلبى على المحاصيل الزراعية وصحة المواطنين.





أوضح المهندس عبد العاطى صديق وكيل وزارة الزراعة ،أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية ، والجمعيات الزراعية بجميع المراكز بالالتزام بالتعليمات الفنية والمرور والمتابعة المستمرة بعد الانتهاء من العمل على المساحات المعالجة لتقييم الخطة .





وناشد دور العبادة فى المساجد و الكنائس والجمعيات وجميع الوسائل الإعلامية لتوعية الأهالي والمزارعين بعدم خروج الحيوانات والطيور في أماكن العلاج أثناء فترة البرنامج الزمنى للحملة مؤكدا على انه تم التنبيه على المهندسين المسئولين بالمديرية و الجمعيات الزراعية بالالتزام بجميع التعليمات الفنية لإنجاح عمليات المكافحة و الحفاظ على الناتج القومى للمحاصيل الزراعية.



