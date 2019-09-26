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فن

شاهد .. ياسر جلال يكشف كواليس مسلسله الجديد الفتوة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:24 م
ياسر جلال والمخرج
ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي
تغطية وتصوير: آيه عاطف
أقيمت مساء أمس الأربعاء، ندوة للنجم ياسر جلال، وصناع مسلسله الجديد "الفتوة"، حيث حضر كل من المخرج حسين المنباوي، والمؤلف هاني سرحان.

وتحدث صنّاع المسلسل عن عدة تفاصيل خاصة بالمسلسل الجديد وفكرة تعاونهم سويًا، والكمياء التي تجمع بينهم، بجانب الحديث عن عدة تفاصيل أخرى.

يذكر أن تعاون كل من ياسر جلال والمخرج حسين المنباوي، والمؤلف هاني سرحان وشركة سينرجي من قبل في مسلسل "لمس أكتاف" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي والذي حقق نجاح كبير جدًا وقت عرضه.
شاهد .. ياسر جلال يكشف كواليس مسلسله الجديد الفتوة
شاهد .. ياسر جلال يكشف كواليس مسلسله الجديد الفتوة
شاهد .. ياسر جلال يكشف كواليس مسلسله الجديد الفتوة
شاهد .. ياسر جلال يكشف كواليس مسلسله الجديد الفتوة

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