سيول وعواصف.. تحذيرات من طقس سيئ يضرب السعودية

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة فى السعودية من تقلبات جوية شديدة على بعض مناطق المملكة.





وحسب بيان صادر عن الهيئة فإن هناك توقعات بأمطار شديدة على أجزاء من جنوب منطقة الرياض مثل وادي الدواسر والسليل وربما مرتفعات غرب المدينة المنورة مع احتمال تشكل السيول أو التجمعات المائية وهبوب الغبار فى غرب المنطقة تجاه المناطق الصحراوية والمكشوفة أثناء تشكل السحب الركامية ونشاط حركة الرياح.





ولفت " بيان الأرصاد وحماية البيئة"، إلى أن الربع الخالي وأجزاء من جنوب غرب الشرقية مثل الخرخير ومنطقة نجران وأجزاء من غرب عسير والباحة وربما الطائف تتعرض لاحتمالية مواجهة سيول كما قد تشمل بعض سواحل جازان وبعض السفوح الشرقية لجازان وعسير وجزيرة فرسان، وتكون شدة الأمطار في تلك المناطق خفيفة الى متوسطة أحيانًا،





كما أن مرتفعات تهامة و جازان وأجزاء جنوب وغرب عسير وأجزاء محدودة من جنوب وغرب نجران، تشهد سقوط أمطار غزيرة وفرص السيول مرتفعة بها ، مع احتمال تشكل عواصف رعدية ونشاط حركة الرياح.





وقد بدأت السحب الركامية فى التكون بكثافة في أجزاء من الربع الخالي نهار الأربعاء، فيما يتوقع أن تمتد نحو جنوب منطقة الرياض وشرق نجران عصر ومساء الخميس.



