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فن

وصلة غزل من الجمهور لـ درة بعد إطلالة مهرجان الجونة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:15 م
درة
درة
منار نور
نشرت الفنانة درة مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة بـ فستان كب بفتحة كبيرة من منطقة الساق، وانتعلت حذاءً بكعب عال منسقة معه بورتيفيه أنيقا، ولم تتكلف في اختيار الإكسسوارت واختارت سلسلة رقيقة وقرطا أنيقا.

ووضعت ميك اب مناسبا لبشرتها، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الأحمر، مما أعطى جاذبية لإطلالتها.

وجاءت التعليقات كالتالى: "أشيك فنانة يا درة"، "انتى احلى واشيك واحدة فى المهرجان اختياراتك ممتازة"، "القمر"، "ملكة بالاسود".

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