الدينار الكويتي بـ 53.44 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب واستقرار الدولار والخضراوات والفاكهة

يستعرض صدى البلد، حركة أسعار السلع والعملات خلال بداية تعاملات اليوم الخميس، 26-9-2019، حيث تبين وجود ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر، واستقرار سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وكذا استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.





سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه





استقر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم، الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنك الأهلي المصري.





وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:





سعر الدولار الأمريكي : 16.35 جنيه للبيع، وشراء 16.25 جنيه للشراء.





سعر اليورو: 17.92 جنيه للبيع، وشراء 17.88جنيه للشراء.





سعر الجنيه الإسترليني: 20.24 جنيه للبيع، 20.06 جنيه للشراء.





سعر الين اليابانى: 15.19 جنيه للبيع، 15.07 جنيه للشراء.





سعر الفرنك السويسري: 16.50 جنيه للببع، 16.37 جنيه للشراء.





أسعار العملات العربية مقابل الجنيه





الريال السعودي: 4.35 جنيه للبيع ، 4.32 جنيه للشراء.





درهم إماراتي: 4.45 جنيه للبيع ، 4.42 جنيه للشراء.





دينار بحريني: 43.36 جنيه للبيع.. 43.10 جنيه للشراء.





دينار أردني: 23.10 جنيه للبيع.. 22.95 للشراء.





دينار كويتي: 53.82 جنيه للبيع .. 53.44 جنيه للشراء.





سعر الذهب اليوم الخميس في مصر





ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الخميس بقيمة جنيه واحد، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 592.95 جنيه للجرام.





وسجل جرم الذهب عيار 21 سعر 691.62 جنيه للجرام، والذهب عيار 24 سعر 799.26 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5650 جنيهًا.





اسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس





استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 26 -9 - 2019، في سوق العبور.





ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الخضراوات في السوق المصري اليوم، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.





وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.



