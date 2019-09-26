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أخبار البلد

الانتهاء من فرش وتأثيث 6000 وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة منتصف أكتوبر المقبل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:26 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أعلن صندوق تحيا مصر أنه من المزمع الانتهاء من فرش وتأثيث 6 آلاف وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر بحي الأسمرات وحي المحروسة منتصف أكتوبر المقبل، تمهيدا لتسكين الأسر المنقولة من المناطق المهددة للحياة كالمقطم ومنشأة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب.

وقال المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق يتشارك مع بيت الزكاة المصري وجمعية الأورمان في فرش وتأثيث الوحدات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف تامر عبد الفتاح: "رصد صندوق تحيا مصر 150 مليون جنيه للمشاركة في تأسيس الوحدات السكنية الجديدة لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية لكل أسرة لتوفير كل متطلبات المسكن الكريم لهم"، لافتا إلى أن الفرش والتاثُيث تضمن غرفة نوم رئيسية، وغرفة أطفال، وغرفة معيشة، وثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وسخان، وشاشة ال سي دي".

وأوضح المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق أن الصندوق انتهى من الاجتماعات التحضيرية مع بيت الزكاة المصري وجمعية الأورمان لفرش وتأثيث 3050 وحدة سكنية إضافية خلال الفترة القادمة ليصل إجمالي الوحدات التي يشارك الصندوق في تأسيسها إلى 9050 وحدة سكنية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

في السياق ذاته، أوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق أنه يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بمدينة "تحيا مصر" في حي الأسمرات لإعادة تأهيل سكان المدينة بعد نقلهم من مساكنهم القديمة بالمناطق المهددة للحياة.

كما ينفذ الصندوق برنامجا لتمكين السيدات المزمع انتقالهن إلى مدينة الأسمرات، حيث استفادت أكثر من 1500 سيدة من البرنامج بتمويل بلغ قدره 4.5 مليون جنيه منذ إطلاق البرنامج عام 2016.

وقال إن المشروع يستهدف توفير آلية للإقراض متناهي الصغر لتمكين السيدات في مدينة "تحيا مصر" اقتصاديا، بالتعاون مع مؤسسة "أنا المصري"، وذلك بتقديم قروض دوارة تعين السيدات على إقامة مشروعات متناهية الصغر تضمن لهن دخلا منتظما يلبي احتياجاتهن الأسرية.

وأضاف أن الصندوق يقوم بتنظيم فصول لمحو أمية السيدات داخل مدينة "تحيا مصر" بالأسمرات، فضلا عن تنظيم أنشطة اجتماعية لرفع الوعي لدى أطفال وشباب المدينة، من خلال الشراكة مع العديد من المؤسسات، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

يذكر أن الصندوق شارك محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات في بناء الأسمرات 1 و2 و3 بقيمة مليار جنيه، منوها بأن الصندوق يسعى إلى تنمية قدرات سكان المدينة صحيا واجتماعيا واقتصاديا، بجانب توفير المسكن الكريم لهم.
الانتهاء من فرش وتأثيث 6000 وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة منتصف أكتوبر المقبل
الانتهاء من فرش وتأثيث 6000 وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة منتصف أكتوبر المقبل
الانتهاء من فرش وتأثيث 6000 وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة منتصف أكتوبر المقبل

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