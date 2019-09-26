الأسواق اليوم.. الدولار بـ16.25 جنيه للشراء.. استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية.. وارتفاع طفيف في سعر الذهب.. وهذه أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور

الدولار بـ16.25 جنيه للشراء.. سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 691 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة مستقرة اليوم الخميس بسوق العبور

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر



أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

يستعرض "صدى البلد" حركة أسعار السلع والعملات خلال بداية تعاملات اليوم، الخميس 26-9-2019، حيث تبين وجود ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر، واستقرار سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وكذا استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.استقر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم، الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنك الأهلي المصري.وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:سعر الدولار الأمريكي: 16.35 جنيه للبيع، وشراء 16.25 جنيه للشراء.سعر اليورو: 17.92 جنيه للبيع، وشراء 17.88جنيه للشراء.سعر الجنيه الإسترليني: 20.24 جنيه للبيع، 20.06 جنيه للشراء.سعر الين اليابانى: 15.19 جنيه للبيع، 15.07 جنيه للشراء.سعر الفرنك السويسري: 16.50 جنيه للببع، 16.37 جنيه للشراء.الريال السعودي: 4.35 جنيه للبيع، و4.32 جنيه للشراء.درهم إماراتي: 4.45 جنيه للبيع، و4.42 جنيه للشراء.دينار بحريني: 43.36 جنيه للبيع، و43.10 جنيه للشراء.دينار أردني: 23.10 جنيه للبيع، و22.95 للشراء.دينار كويتي: 53.82 جنيه للبيع، و53.44 جنيه للشراء.ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم، الخميس، بقيمة جنيه واحد، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 592.95 جنيه للجرام.وسجل جرم الذهب عيار 21 سعر 691.62 جنيه للجرام، والذهب عيار 24 سعر 799.26 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5650 جنيهًا.استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 26 -9 - 2019، في سوق العبور.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الخضراوات في السوق المصري اليوم، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، والفاصوليا بين 12 و18 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، والخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.وعن أسعار الفاكهة في سوق العبور، تراوح الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، والتين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، والمانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس بين 20 و27 جنيهًا.