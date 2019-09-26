ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الأسواق اليوم.. الدولار بـ16.25 جنيه للشراء.. استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية.. وارتفاع طفيف في سعر الذهب.. وهذه أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:29 م
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة
محمد صبيح
  • الدولار بـ16.25 جنيه للشراء.. سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس
  • ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 691 جنيها
  • أسعار الخضراوات والفاكهة مستقرة اليوم الخميس بسوق العبور

يستعرض "صدى البلد" حركة أسعار السلع والعملات خلال بداية تعاملات اليوم، الخميس 26-9-2019، حيث تبين وجود ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر، واستقرار سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وكذا استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم، الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي: 16.35 جنيه للبيع، وشراء 16.25 جنيه للشراء.
سعر اليورو: 17.92 جنيه للبيع، وشراء 17.88جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني: 20.24 جنيه للبيع، 20.06 جنيه للشراء.
سعر الين اليابانى: 15.19 جنيه للبيع، 15.07 جنيه للشراء.
سعر الفرنك السويسري: 16.50 جنيه للببع، 16.37 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

الريال السعودي: 4.35 جنيه للبيع، و4.32 جنيه للشراء.
درهم إماراتي: 4.45 جنيه للبيع، و4.42 جنيه للشراء.
دينار بحريني: 43.36 جنيه للبيع، و43.10 جنيه للشراء.
دينار أردني: 23.10 جنيه للبيع، و22.95 للشراء.
دينار كويتي: 53.82 جنيه للبيع، و53.44 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم، الخميس، بقيمة جنيه واحد، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 592.95 جنيه للجرام.

وسجل جرم الذهب عيار 21 سعر 691.62 جنيه للجرام، والذهب عيار 24 سعر 799.26 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5650 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 26 -9 - 2019، في سوق العبور.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الخضراوات في السوق المصري اليوم، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.

وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، والفاصوليا بين 12 و18 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، والخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

وعن أسعار الفاكهة في سوق العبور، تراوح الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، والتين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، والمانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس بين 20 و27 جنيهًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار اليوم.. الريال السعودي يسجل 4.40 جنيه للشراء.. والذهب عيار 18 بـ 601 جنيه للجرام.. وكيلو الباذنجان الرومي بـ 3 جنيهات

استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات الأسبوع.. الدولار يسجل 16.53 جنيه للشراء .. والذهب عيار 21 بـ 706 جنيهات للجرام

ترشيحاتنا

سبب غامض وراء نجاة طفلة بأعجوبة من ذئب حاول افتراسها.. فيديو

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

انتقض وضوؤه أثناء قراءة القرآن.. فهل يكملها أم لا؟

حكم تغيير النية في الصلاة.. تعرف على رأى دار الإفتاء

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

#محمد_علي_خان_وطنه يتصدر تويتر.. ومغردون: قابض فلوس وعايز يورط مصر

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

لا مكان لهذا اللاعب.. أول تصريح لـ محمد بركات بعد توليه مدير الكرة بمنتخب مصر

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: تغيرات جوية عنيفة خلال الأيام المقبلة

بالأسماء.. المتورطون في أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى