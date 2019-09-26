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توك شو

بسبب وزنه الزائد.. كيف تحدث مبارك عن جسد الفنان محمد التاجي .. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:58 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال الفنان محمد التاجى، إنه تعرض للعديد من المواقف المحرجة خلال مشواره الفنى بسبب وزنه الزائد، لافتًا إلى أنه خلال تحضيره لفيلم "المطارد" اتفق معه المخرج على أن يخلع ملابسه خلال مشهد الضرب ولكنه رفض لإحراجه من شكل جسمه.

وأضاف الفنان محمد التاجى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد مجدى، المذاع ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، "غدروا بيا فى المشهد قدام الكاميرا وقلعونى، لأن المخرج كان متفق معاهم بدون علمى، ولكننى مسكت السروال بالعافية".

وتابع محمد التاجى، أنا الآن خضعت لعملية تكميم معدة، وخسيت بعدها حوالى 13 كيلو، مشيرًا إلى أنه فى عام 1999م كان يصور مسلسل " وادى فران"، وحضر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك التصوير.

وأردف محمد التاجى، أن الرئيس الأسبق أول ما دخل سألنى عن دورى وقلت له أنى أؤدى دور كولونيل إسرائيلى، فسخر من وزنى وقتها قائلًا "فى ضابط يبقى بالتخن دة"، مضيفًا بعدها تابعت مع الطبيب لمدة 3 سنوات لكى أفقد وزنى وبالفعل فقدت خلالها 82 كيلو.

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