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حوادث

محاكمة تأديبية لـ 7 مسئولين بدمياط بسبب مزاد تدوير المخلفات الصلبة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:47 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
جودت عيد
أحالت النيابة الإدارية سكرتير عام مساعد محافظة دمياط و6 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

تضم قائمة المحالين م.م. سكرتير عام مساعد محافظة دمياط وح.م. ، باحث قانوني بديوان عام المحافظة وع.م. مدير بإدارة المتابعة وأ. ح. باحث قانوني وس.ع. ، مدير مصنع أبو جريدة للسماد العضوي معاش وم.م. ، مدير مصنع رأس البر للسماد العضوي وع.م. ، مدير مصنع شطا للسماد العضوي.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المقررة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتبين من أوراق القضية أن المخالفين بصفتهم رئيس وأعضاء لجنة التثمين والقيمة التقديرية الخاصة بالمزاد العلني الخاص بترخيص واستغلال وتشغيل وتدوير المخلفات الصلبة بمصنع أبو جريدة بفارسكور، لم يقوموا بمراعاة باقي الخطوط الجاري إنشاؤها بالمصنع والمقررة بثلاثة خطوط عند إعداد القيمة التقديرية وتحديد القيمة الإيجارية على أساس خط واحد فقط دون باقي الخطوط الجاري إنشاؤها بالمخالفة للتعليمات المقررة في هذا الشأن.

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