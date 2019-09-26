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أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات صينية بسبب النفط الإيراني

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:13 م
رويترز
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في الصين تتهمهم بنقل النفط من إيران في انتهاك للقيود التي تفرضها على طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على خمسة مواطنين صينيين وستة كيانات منها وحدتان تابعتان لشركة كوسكو للشحن.

وقال بومبيو في مؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، الأربعاء: "نقول للصين ولجميع الدول: اعلموا أننا سنحاسب على كل انتهاك".

واستنكرت وزارة الخارجية الصينية هذه الخطوة اليوم الخميس وقال جنج شوانج المتحدث باسم الوزارة "نعارض دائما ما يطلق عليه الاختصاص القضائي الممتد والعقوبات الأحادية... ونعارض كذلك التنمر الذي تمارسه الولايات المتحدة".

وأضاف أن تعاون الصين مع إيران مشروع وقانوني ويتعين احترامه وحمايته. وقال "نحث الولايات المتحدة على تصحيح خطأها".

وكانت هجمات يوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيتين سعوديتين والتي حمّلت دول كثيرة مسؤوليتها على إيران قد هزت الشرق الأوسط وأثارت مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا. وتنفي إيران ضلوعها في الهجمات.

وقال بومبيو: "كلما ستضرب إيران ستزيد ضغوطنا عليها".

وأضاف أن واشنطن تحشد الجهود كذلك لتوعية الدول بمخاطر العمل مع كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني وأنها ستعاقب من يستمرون في التعامل مع هذه الكيانات في انتهاك للعقوبات.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام التجمع السنوي لزعماء العالم يوم الثلاثاء باستمرار الضغط على الاقتصاد الإيراني بالعقوبات حتى توافق طهران على التخلي عما تصفه الولايات المتحدة بالسعي لحيازة سلاح نووي.

وتقول إيران إن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط.

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