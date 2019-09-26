قصر ثقافة المحلة يناقش التعايش السلمي وقبول الآخر

أكد قصر ثقافة المحلة الكبرى على أن الصحة الجيدة هي انعكاس حقيقي لمدى التزام الانسان بأسلوب تغذية سليمة، حيث أن التغذية الصحيحة هي أنجح طريقة للقضاء على والوقاية من العديد من الأمراض، فيما استعرضت منى علام التعريف بمصطلح الغذاء السليم، وذلك خلال كلمتها في محاضرة ثقافية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية بعنوان "الغذاء السليم لبناء جسم الإنسان ".





تابعت "علام" أنه من الضروري أن يتناسب نوع وكمية الغذاء مع عمر الانسان وحالته الصحية بحيث يحصل الجسم على القدر الكافي من جميع العناصر الغذائية الهامة، وهو الأمر الذي يهدف الى الوقاية من الاصابة بالأمراض والتمتع بالصحة والعافية بجانب مراعاة بعض السلوكيات الهامة، ومنها أخذ قسط كاف من النوم، وممارسة الرياضة، وعدم تناول أي نوع من الأدوية دون استشارة الطبيب المختص.



