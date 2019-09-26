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رئيس أركان الحرب الكيماوية الأسبق يوضح أبرز مهامها.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد اللواء محمد الشهاوي رئيس أركان "الحرب الكيماوية" الأسبق ومستشار كلية القادة والأركان، أن الحرب الكيماوية هي إدارة من إدارات القوات المسلحة لها مهمة إعداد وتدريب وتأهيل القوات المسلحة للعمل في ظروف استخدام العدو لأسلحة الدمار الشامل من أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية.

وأضاف رئيس أركان "الحرب الكيماوية" الأسبق ومستشار كلية القادة والأركان خلال وجوده ضيفا ببرنامج صباح الورد عبر فضائية ten، أن هناك منظومات ومعدات تمتلكها القوات المسلحة لمجابهة مثل استخدام تلك الأسلحة من خلال العدو، مشيرا إلى أن إسرائيل تمتلك هذه الأسلحة.

وتابع أن هناك منظومات كبيرة حتى الآن في المحافظة على البيئة وتغير المناخ وتحلية المياه، خاصة إذا كان هناك تلوث للمياه من طحالب ومواد بيولوجية وإدارة الحرب الإلكترونية لها متخصصين بتحليل كل ذلك.

وأشار إلى أن العبوات أو مواد الحاويات التي تأتي من الخارج يكون هناك منافذ تعبر منها العربة ونعلم إذا كان هناك مواد مشعة من هذه المواد أم لا.

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