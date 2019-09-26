تحرير محاضر لـ 8 كافتيريات ومطاعم بالإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة على الكافيهات والمطاعم والمحال العامة بمنطقة العصافرة، للتأكد من التزامها بالبيع وفق قوائم الأسعار المعتمدة.



ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، إن الحملة استهدفت 8 منشآت بواقع "5 كافتيريات، ومطعمين، ومحل عصائر" بشارع أطلس بمنطقة العصافرة.



وأشار رشاد، في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 8 مخالفات متنوعة ومحاضر للمنشآت المشار إليها تشمل لعدم وجود تراخيص والبيع بأسعار غير معتمدة.



وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن أي منشأة تقوم بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة على خطوط الشكاوى الخاصة بالإدارة.