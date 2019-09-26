مياه البحر الأحمر تنظم حملة لتطهير خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية.. صور

أعلن المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر عن قيام الشركة بتنفيذ حملة لتطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس والمعاهد الأزهرية مجانا بجميع مدن المحافظة.



وأوضح أن أعمال تطهير وتعقيم الخزانات تتم من خلال فرق متخصصة، ويتم إجراء جميع التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية لتأمين جودة مياه الشرب التى يتم تقديمها لطلاب المدارس.



وأضاف أن الشركة قامت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية لحصر جميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى مدن المحافظة.



وأكد جودة مياه الشرب المنتجة من محطات الشركة، والحرص على مراقبة جودة المياه التى تصل للمواطن، وأشار إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة التى تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب، وقيام الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى لشبكات المياه والخزانات الرئيسية.