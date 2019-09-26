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محافظات

تبدأ من المندرة.. تعرف على تفاصيل حملة يوم لتنظيف شواطئ المدينة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:35 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أعلنت مكتبة الإسكندرية عن إطلاق فعالية "يوم لتنظيف شواطئ مدينة الإسكندرية"، بداية من غد "الجمعة"، والتي تهدف إلى زيادة وعي الشباب بعدد من القضايا البيئية.

تبدأ الحملة غدا الجمعة من شاطئ المندرة بالإسكندرية (باب 2 – باب 10) في الفترة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

ووفقا لبيان صادر عن المكتبة اليوم، فإن الحدث يأتي في إطار حرص المكتبة على زيادة وعي الشباب والعمل على تنميتهم، حيث يتم تنظيم مشروع (سبارا) لإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة والمواد الضارة للبيئة في دورته الثانية هذا العام.

تأتي دورة هذا العام برعاية برنامج مكتبة الإسكندرية لأنشطة الشباب بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر وشركة "Resolutions" لإعادة تدوير المخلفات والمبادرة الشبابية "أفاد".

ويعد مشروع (سبارا) هو نشاط معرفي يقوم على زيادة الوعي بعدد من القضايا البيئية منها أهمية إعادة التدوير وفصل المخلفات، وترشيد الطاقة والمياه، ومخاطر المواد البلاستيكية على الحياة البحرية وكيفية تقليل استخدامها، مع العلم بأن 85٪ من المخلفات البحرية هي من البلاستيك الذي يأخذ سنوات طويلة ليتحلل. 

وهذه الفعالية ضمن فعاليات كثيرة خاصة بالمشروع، وتعد وسيلة لتشجيع كل فرد للقيام بدور في مواجهة التلوث الناتج عن البلاستيك وتأثيره الضار على الحياة البحرية والبيئة وصحة الإنسان.

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