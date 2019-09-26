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فن

برومو أغنية حمادة هلال الجديدة يثير أزمة .. تفاصيل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:40 م
حمادة هلال
حمادة هلال
آيه عاطف
طرح الفنان حمادة هلال مساء أمس، برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "اوه لا لا" عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، ولكن الغريب في الأمر أن الشركة المنتجة Nile Radio Productions - Music قامت بحذف الفيديو بسبب حقوق الملكية بالرغم من تحقيق الفيديو لأكثر من 12 ألف مشاهدة.

ومن المتوقع أن يتم حل المشكلة وطرح الأغنية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبل ، ليعود حمادة هلال بشكل جديد ومختلف للجمهور بعد انشغاله بتصوير الأعمال الدرامية.

وخاض حمادة هلال، موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن اصول"، والذي كان شكلا جديدا عليه، حيث امتازت الشخصية التي قدمها بالكوميدية على عكس كل أدواره السابقة.
برومو أغنية حمادة هلال الجديدة يثير أزمة .. تفاصيل

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