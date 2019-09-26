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مرأة

درة ويسرا.. نجمات تألقن بارتداء اللون الأسود في مهرجان الجونة.. صور

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
قسم المرأة
يتميز مهرجان الجونة بدورته الثالثة لعام 2019 بوجود الكثير من الفنانات اللاتى يظهرن بإطلالات مختلفة به.

وتألقت كثير من نجمات الفن بارتداء اللون الأسود الذى يعتبر سيد الألوان ويوحى بـ التألق والأناقة والرقى والثقة بالنفس.

يسرا

أطلت الفنانة يسرا بفستان أسود وان شولدر، وحملت بورتيفيه باللون الأسود، واعتمدت في الميكب على الألوان الترابية، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة تناسب إطلالتها.

أروى جودة

أطلت أروى جودة بفستان طويل بدون أكمام باللون الأسود اللامع من الريش، وحملت بورتيفيه باللون الأسود، واعتمدت فى الميكب على اللون الفضى للعينين، وقامت برفع شعرها "ذيل حصان" ليتناسب مع إطلالتها.

درة

أطلت بفستان طويل باللون الأسود اللامع وان شولدر ومفتوح، وحملت بورتيفيه باللون الفضى، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ، ورفعت شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

رشا مهدى

أطلت ببنطلون باللون الأسود، وبلوزة باللون الأسود اللامع بدون أكمام، وحملت بورتيفيه باللون الأسود، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعينين، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

بوسى شلبى

أطلت بفستان طويل بدون أكمام باللون الأسود من الستان، وحملت بورتيفيه باللون الأسود، وقامت برفع شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.
درة ويسرا.. نجمات تألقن بارتداء اللون الأسود في مهرجان الجونة.. صور
درة ويسرا.. نجمات تألقن بارتداء اللون الأسود في مهرجان الجونة.. صور
درة ويسرا.. نجمات تألقن بارتداء اللون الأسود في مهرجان الجونة.. صور
درة ويسرا.. نجمات تألقن بارتداء اللون الأسود في مهرجان الجونة.. صور
درة ويسرا.. نجمات تألقن بارتداء اللون الأسود في مهرجان الجونة.. صور

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