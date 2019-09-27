برلمانى: القيادة السياسية تطهر الدولة من تجار الآثار وتسترجع المنهوبة

قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان الرئيس عبد الفتاح السيسى حذر كثيرا من بلطجية الاستيلاء على الاموال العامة للدولة المصرية بهدف تحقيق تكوين ثروات غير مشروعه على حسب حق باقى الشعب كالاستيلاء على الاراضى او سرقة الاثار وبيعها.



وتابع حسن السيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ان القيادة السيساسية بدأت تطهير الدولة من هؤلاء البلطجية، فالاجهزة الامنية تلاحق فى الداخل تجار الاثار، بينما تسعى وزارة الخارجية وباقى الجهات المختصة من خلال الجهود الحثيثة فى استرجاع الاثار التى نهبت من مصر طيلة السنوات الماضية المنتشرة فى جميع دول العالم.



واشاد عضو اللجنة الاقتصادية، بجهود الدولة خلال السنوات الماضية للارتقاء بقطاع الآثار بكافه اوجهه سواء استرجاع الاثار المنهوبة او افتتاح المتاحف الجديدة وغير ذلك من الانشطة.



ونجحت مصر في استرداد القطعة الأثرية المصرية "التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنخ" والتي كانت معروضة بمتحف المتروبوليتان في نيويورك، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة.