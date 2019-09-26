منال عوض تفتتح معرض الأثاث الدمياطي في أرض المعارض بمدينة نصر

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، معرض "صنع في دمياط" بمرحلته الأولى، في أرض المعارض بمدينة نصر، اليوم، الخميس، على مساحة 6 آلاف متر، وبمشاركة 50 عارضًا من أبناء دمياط.



وأكدت محافظ دمياط، إن سلسلة معارض "صنع في دمياط"، تأتي ضمن خطة المحافظة والإستراتيجية التي تنتهجها للنهوض بصناعة الأثاث وإبراز دور صغار صناع الأثاث وتتويج منتجاتهم وإكسابهم خبرة المشاركة في المعارض.



وأوضحت تضافر الجهود بين جميع أجهزة الدولة المختلفة لإنجاح المبادرات الداعمة لهذه الصناعة ومدينة الأثاث بشطا ستكون بمثابة الطفرة الاقتصادية التى ستنعش الاقتصاد المصري وستعيد صناعة الأثاث للصدارة مرة أخرى.



وأشارت إلى أن تضافر الجهود بين جميع الجهات لإنجاح المبادرات الداعمة لهذه الصناعة، سيجعل صناعة الأثاث في الصدارة وتنافس الإنتاج الأوروبي.