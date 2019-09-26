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محافظات

نتيجة الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب بالوادي الجديد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:28 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، من تقييم الاختبار العملى للمتقدمين لوظيفة (كاتب سكرتارية ـ مدخل بيانات ـ سائق ـ سائق معده ثقيله ـ حرفى ـ عامل) بالمسابقة رقم 4 لسنة 2018 م بقطاع الوادى الجديد، والذى سبق الإعلان عن موعده بالصفحة الرسمية للشركة وموقعها الرسمي.

وجرى أداء الاختبار العملى للمتقدمين لوظيفة (سائق ـ سائق معده ثقيله ـ حرفى ـ عامل) بالمسابقة رقم (4) لعام 2018م للذين انطبقت عليهم الشروط فى المرحلة الأولى من إجراءات تلك الوظيفة والتى بدأت يوم السبت الموافق يوم 16-3-2019م ، وحتى الأربعاء الموافق 20-3-2019م بمحافظة الوادي الجديد، وتم أداء الاختبار العملى للمتقدمين لوظيفة (كاتب سكرتارية ـ مدخل بيانات) بالمسابقة رقم (4) لعام 2018م للذين انطبقت عليهم الشروط فى المرحلة الأولى من إجراءات تلك الوظيفة والتى بدأت يوم الخميس الموافق يوم 2-5-2019م.

وفى هذا النطاق أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن نتيجة تقييم الاختبار تمت بمنتهى الشفافية والموضوعية بعيدا عن التحيز أو المحسوبية، وذلك فى ضوء توافر مقومات ومتطلبات شغل الوظيفة، والأداء على الاختبار، وطبقا لمعايير وقانون العمل التى تضعه الشركة نصب عينيها .

وصرح اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشريه بالشركة، أنه سيتم اجراء مقابلة شخصية مع اللذين اجتازوا الاختبار العملى فى الفتره القادمة لاستكمال إجراءات المسابقة، والتى سيتم الاعلان عن موعدها عبر الصفحة الرسمية للشركة وموقعها الرسمي.

نتيجة الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب بالوادي الجديد
نتيجة الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب بالوادي الجديد
نتيجة الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب بالوادي الجديد
نتيجة الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب بالوادي الجديد
نتيجة الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب بالوادي الجديد
نتيجة الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب بالوادي الجديد
نتيجة الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب بالوادي الجديد
نتيجة الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب بالوادي الجديد
نتيجة الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب بالوادي الجديد
نتيجة الاختبارات العملية لوظائف مياه الشرب بالوادي الجديد

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