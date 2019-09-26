لدعم سبل التعاون.. عبير عصام: مجتمع الأعمال يشارك بزيارة السيسي لأمريكيا

تستمر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور فاعليات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرافق الرئيس وفد من رجال الأعمال المصريين بهدف المشاركة في اللقاءات التي ستتم علي هامش الزيارة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي.



من جانبها قالت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن الرئيس ألقى بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة الذي يعرض رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية في مجالات صون السلم والأمن العالميين ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خاصة بالقارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



وأعربت عصام، عن دعم مجتمع الأعمال لزيارات الرئيس والمشاركة الفاعلة بها بهدف عرض التطور الكبير الحادث بالاقتصاد المصري علي مدار الفترة القليلة الماضية من خلال القرارات التي إتخذتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتي تدعم وتعزز مناخ الاستثمار حاليًا ومستقبلًا، والتأكيد علي دعم القطاع الخاص لخطط الإصلاح المتبعة بمصر من قبل الحكومة والوزارات الاقتصادية.



وأكدت عصام، أن زيارة الرئيس للولايات المتحدة تفتح السبل أمام مجتمع الأعمال المصري في التواصل مع نظرائهم من كافة الدول الأخري نظرًا لوجود معظم رؤساء العالم والوفود التابعة لهم، مما سيسهل فرص تعزيز التعاون مع عدد كبير من البلاد الأخري علي هامش زيارة الرئيس.