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اتحاد الصناعات: مصر من أقوى الدول بالعالم في البنية التحتية.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:31 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور محمود سليمان، عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار، إنه يجب وضع بعض الأسس من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يجب تجهيز البنية الأساسية الخاصة بالدولة لتحقيقها.

وأضاف "سليمان" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مصر قد نجحت خلال الأربع سنوات السابقة بعمل بنية أساسية صحيحة كالطرق والموانئ الجيدة ومحطات الكهرباء القوية.

وأوضح الدكتور محمود سليمان، أن مصر لديها فائض فى الطاقة، مؤكدا أنها المرة الأولى فى تاريخها منذ 60 عاما، مضيفا أن بدون البنية الأساسية لا يوجد استثمارات للدولة.

وأكد الدكتور محمود سليمان، أن مصر تعتبر من أقوى الدول بالعالم التى يوجد بها بنية أساسية وليست فقط بالقارة الأفريقية، موضحا أن هناك الكبارى وإنشاء 8000 كيلو من الطرق البرية، حيث يعتبر إنجازا حققته مصر.

وأشار إلى أن التنمية المستدامة تعمل على تحقيق البنية الأساسية وتطوير الإنسان المصرى، لافتا إلى أنه مهم لتأهيله أن الفترة القادمة أكثر تفائلا وتطورا، مضيفا أن كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى من الآن حتى عام 2013 يسير نحو معدلات تنمية عالية وبالتالى سيصبح بالمرتبة التاسعة اقتصاديا بالعالم.

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