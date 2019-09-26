تأخرنا 50 عاما.. عضو مجلس الطاقة العالمي: اتجاه مصر للمحطات النووية حتمی

صرح الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، بأن اتجاه مصر للطاقة النووية الآن هو اتجاه حتمي، وقد تأخر ما يزيد على 50 عاما حتى الآن، أما حتميته فتنبع من عدة أوجه أولها أن مصر بحاجة شديدة لتنويع مصادرها للطاقة، والطاقة النووية أثبتت اعتماديتها العالية.



وأضاف الدكتور ماهر عزيز، في تصريحات له، أن الوقود النووي يمكن إطالة عمره في العالم "بحسب مجلس الطاقة العالمي"، موضحا أن المصادر الأحفورية للطاقة مهما كانت وفيرة لن تبقى سوى لسنوات معدودة لأنها بطبيعتها ناضبة، وستنضب من العالم كله خلال أقل من ستين سنة قادمة، كما أن الطاقات الجديدة لا يمكن الاعتماد عليها وحدها مهما توافرت مصادرها على الأرض المصرية، ولذلك بالاتجاه إلى الطاقة النووية الآن هو آخر طوق نجاة تتكل به مصر کي لا تتعرض مستقبلا لأزمة طاقة طاحنة.



وعن الخبرات المصرية في المجال النووي، أكد الدكتور ماهر عزيز أن لمصر خبرات وإمكانات وكفاءات في المجال النووي تؤهلها تماما لأن تقدم خدماتها على نحو متقدم للمشروع الثوري المصري، مشيرا إلى أن البدايات الأولى الجادة لدخول مصر المجال النووي تعود لمنتصف خمسينيات القرن الماضي، والبرنامج النووي المصري لم يتوقف رغم إبطائه في مراحل عدة.



وأشار إلى أن اتفاقيات التعاون الدولي والإقليمي لم تتخلف مصر عنها أبدا، والبنية الأساسية للعلوم والتكنولوجيا النووية في مصر وطيدة ومتينة سواء في التعليم الهندسي النووي، أو في مفاعلات الأبحاث التورية التي اشتغل أولها بمصر عام 1961 في منطقة أنشاص، وكان الأول في أفريقيا، أو في مراكز البحوث النووية وتكنولوجيا الاشعاع و ادارة النفايات والمعامل الحارة والأمان النووي والرقابة الإشعاعية.



وتابع: "فضلا عن مشروعات التحضير لمحطات القوى النووية ومتطلباتها، بالإضافة إلى تعاظم الثروة البشرية والخبرات العالمية في مجالات العلوم الأساسية النووية والتطبيقية التي تربو على يد 3000 عالما أكاديميا يتميزون بتأهيل رفيع المستوى في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، يدعمهم ما يزيد على 1800 من المهندسين والفنيين الذين تقوم على أكتافهم جميع أنشطة الهيئات والمؤسسات النووية بمصر كهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية، والهيئة القومية للأمن النووي لتوليد الكهرباء وهذه الإمكانات والكفاءات قادرة على أن تقدم خدماتها لدول القارة الأفريقية في المجال النووي بأعلى المستويات المعيارية الدولية".



وردا على المشككين في جدوى المشروع النووي المصري، أوضح الدكتور ماهر عزيز أن هناك الكثيرين ممن يعارضون دخول مصر العهد النووي لتوليد الكهرباء إما جهلا أو ذعرا ومؤامرة!! معظمهم يتذرعون بقضية الأمان النووي، بينما يعرفون أن الجيل الثالث من مفاعلات القوي النووية التي ستختارها مصر من المفاعلات فائق فائق فائق الأمان أو ما يطلق عليه الآن ذاتي الأمان جيل

كامل الأوتوماتية لا يسمح بوقوع الخطأ يمنع التدخل البشري الخطأ وقلب المفاعل لدى حدوث أي طارئ يغلق أوتوماتيكيا، وبالتالي لا

يصدر عنه أی إشعاع مطلقا حتى في الطوارئ والحوادث والمخاطر لأنه مؤهل لقهرها جميعا مهما كانت.



وقال: "ويتذرع المشككون كذلك بأن بلدا لم يحسن حتى الآن إدارة مشكلة انتشار القمامة في الشوارع، كيف يمكن أن يتعامل مع الطاقة النووية ويتجاهلون في نفس الوقت حقيقة أن الوضع يختلف جوهريا في محطات القوى النووية التي هي أشبه بقلاع منضبطة انضباطا معياريا غير مسبوق يحكمها أعظم تطور تكنولوجي على الحافة الأمامية للتقدم، ويديرها مهندسون وفنيون تدربوا تدريبا خياليا في بيئة تكنولوجية فائقة الانضباط ويتجاهلون أن أكثر من ثلاثة آلاف كادر نووي يعملون في مجال القوى النووية ويديرونها بكفاءة عالية تضاهي أعلى كفاءة نووية في العالم".



وأضاف: "بل إن مصريين كثيرين يديرون ويعملون في مرافق نووية شديدة الحزم في معظم الدول المتقدمة يعرفون تماما أن جدوى المحطات النووية مؤكدة من واقع النمو في الطلب على الطاقة، وأقتراب نضوب المصادر الأحفورية للطاقة وهموم وتخوفات أمن الطاقة واقتدار القوى الثورية على تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والأداء القوي الثابت لمحطات النووية، وتلك هي ذاتها عناصر ترجيح محطات النووية و جنواها المؤكدة للدول الأفريقية".



واختتم الدكتور ماهر عزیز تصريحاته مؤكدا أن اهتمام مصر بالقوى النووية المتمثل في جهودها الدعوية لبناء المحطة النووية الأولى بالضبعة يضعها في موضع الريادة النووية لدول القارة الأفريقية التي تتطلع إليها.