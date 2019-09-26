حقيقة انتشار أسماك نافقة بأسواق محافظة الإسكندرية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق داخل محافظة الإسكندرية.



وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق في محافظة الإسكندرية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين.



وشددت محافظة الإسكندرية، على أنه فور تداول تلك الأنباء، تم تشكيل حملات تفتيشية وعمل مسح شامل للأسواق، ولم يتم رصد وجود أية أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.



وفي سياق متصل، أشارت المحافظة إلى أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية بشكل مستمر على جميع الأسواق للتأكد من سلامة الأسماك المطروحة بها، لافتةً إلى أن الوضع آمن بأسواق الإسكندرية، وأن الحملات مازالت مستمرة من قِبل أجهزة المديرية، بالتعاون مع الطب البيطري؛ لرصد أي أسماك غير صالحة، حفاظًا على صحة المواطنين .



وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي لإثارة البلبلة بين المواطنين.