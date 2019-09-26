ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية: الإفراج بالعفو والشرطي عن 403 نزلاء

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:21 م
إفراج بالعفو
إفراج بالعفو
مصطفى الرماح
عقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 146 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 257 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد الأضحى المبارك لعام 2019م).

ترشيحاتنا

رد فعل غير مبرر.. رئيس البورصة يعلق على خسائر أول 3 جلسات من الأسبوع

أدعية تعصمك من السحر والحسد.. و5 أمور لإبطاله

بعيدًا عن أضرار حبوب التخسيس.. تناول هذه الحبوب الطبيعية

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

عادي جدا وزي القمر.. بماذا علق متابعو آيتن عامر على إطلالها في مهرجان الجونة

توك شو.. اعترافات متهمين بتلقي تمويل من قطر للتظاهر فى مصر.. و10 نجمات يثرن الجدل في الجونة

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

بالأسماء.. المتورطون في أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى