ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء: لا صحة لإجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:16 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها، وأنه لم تصدر أي قرارات تتعلق بهذا الشأن، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدارس التي تجبر أولياء الأمور على شراء الزي من أماكن بعينها.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى خدمة المواطنين والإدارة العامة للتعليم الخاص، فى حالة مخالفة المدارس الخاصة لضوابط تغيير الزي المدرسي أو شرائه، يتم على الفور التحقيق فيها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها .. مشيرة إسماعيل تكشف سر طلاقها من على الحجار وارتداء الحجاب

وزير الإسكان: نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة لهذا السبب

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

بالأسماء.. المتورطون في أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best

حسام البدري: منتخب مصر للمجتهدين فقط .. صور

8 هواتف من هواوي تتلقى نظام Android 10 الجديد.. القائمة الكاملة

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

بالأسماء.. المتورطون في أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى