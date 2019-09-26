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أخبار البلد

الوزراء: لا صحة لانتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:17 م
جبنة
جبنة
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انتشار جبن غير صالحة للاستهلاك بالأسواق.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، وأن جميع منتجات الجبن المتداولة بالأسواق آمنة وصحية تمامًا ومُطابقة لجميع المواصفات والمعايير القياسية، وذلك وفقًا للعينات التحليلية للمنتج من قبل الجهات الرقابية المختصة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى قيامها بشن العديد من الحملات التفتيشية بجميع محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الأسواق بهدف المحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

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