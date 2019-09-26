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منوعات

تصل للجنون.. الضغوط السياسية تدمر صحة الأمريكان

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:21 م
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن الفصول المتغيرة فى سياسة الحكومة الأمريكية انتقلت للمواطنين هناك أيضًا ولكن فى صورة ضرر، بعدما كشفت دراسة حديثة أن تلك الصراعات السياسة تؤثر سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية للأمريكيين، خاصةً بعد تصريح ىئيسة الكونجرس الأمريكى نانسي بيلوسي بإمكانية عزل دونالد ترامي بسبب فضيحة أوكرانيا.

وجد الباحثون أن من كل شخصين من بين 5 آمريكيين يتعرضان للإجهاد والأرق وعدم النوم بسبب الصراعات السياسية، وكشف دكتور كيفين سميث، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة نبراسكا لينكولن والمشرف عن البحث، أن هناك عدد كبير من الآمريكين لديهم آثار سلبية على صحتهم البدنية والنفسية، وحتى العاطفية، بسبب السياسة.

وكشفت الدراسة أيضًا أنه من بين كل 10 أشخاص هناك شخص يعانى من خلل صى صحته البدنية، و 3 أشخاص من بين كل 10 قد يصابوا بالجنون بسب بالتصريحات السياسية الإستفزازية، ونسبة 25% دفعتهم السياسة الأمريكية لكره الناس.

يذكر أن الدراسة الجديدة نشرت أمس الأربعاءفي مجلة PLOS ONE، تحت إشراف من جمعية علم النفس الأمريكية.

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