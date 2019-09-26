زهور وإنارة جمالية ومقاعد.. القاهرة تهتم بـ طريق المطار لإمتاع أعين الزوار

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بالحديقة الواقعة أسفل كوبري المطار بطريق العروبة والذي يعد من أهم وأشهر المحاور الرئيسية بالقاهرة نظرًا لمرور زوار القاهرة به ذهابًا وإيابًا.





و قامت أجهزة حي النزهة بتطوير الحديقة ورفع كفاءتها وإضافة لمسة جمالية للطريق من طلاء أسفل جسم الكوبري ووضع بردورات تجميلية مع تكثيف أعمال الانارة مع إنارة جسم الكوبري من أسفل وتزيين الأشجار بأفرع إنارة ل إضاءتها ليلًا ، وإنشاء أحواض زهور وتهذيب وتقليم الأشجار والعناية بالمسطح الأخضر مع إضافة مقاعد جلوس للمواطنين .





يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة المحاور الرئيسية بها وإظهار القاهرة بالمظهر اللائق بها .



