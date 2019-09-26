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محافظات

زهور وإنارة جمالية ومقاعد.. القاهرة تهتم بـ طريق المطار لإمتاع أعين الزوار

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بالحديقة الواقعة أسفل كوبري المطار بطريق العروبة والذي يعد من أهم وأشهر المحاور الرئيسية بالقاهرة نظرًا لمرور زوار القاهرة به ذهابًا وإيابًا.

و قامت أجهزة حي النزهة بتطوير الحديقة ورفع كفاءتها وإضافة لمسة جمالية للطريق من طلاء أسفل جسم الكوبري ووضع بردورات تجميلية مع تكثيف أعمال الانارة مع إنارة جسم الكوبري من أسفل وتزيين الأشجار بأفرع إنارة لإضاءتها ليلًا ، وإنشاء أحواض زهور وتهذيب وتقليم الأشجار والعناية بالمسطح الأخضر مع إضافة مقاعد جلوس للمواطنين .

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة المحاور الرئيسية بها وإظهار القاهرة بالمظهر اللائق بها .

رافق المحافظ في جولته ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة ، وعادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة ، وعدد من قيادات المحافظة .
زهور وإنارة جمالية ومقاعد.. القاهرة تهتم بـ طريق المطار لإمتاع أعين الزوار
زهور وإنارة جمالية ومقاعد.. القاهرة تهتم بـ طريق المطار لإمتاع أعين الزوار
زهور وإنارة جمالية ومقاعد.. القاهرة تهتم بـ طريق المطار لإمتاع أعين الزوار

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