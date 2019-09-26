برلمانية: مشاركة السيسي في الأمم المتحدة صفعة على وجه الخونة

قالت النائبة نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحمل أهمية كبيرة هذا العام.



وأشارت في بيان لها اليوم "الخميس" إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات الأمم المتحدة، تمثل "صفعة" في وجة أعداء الوطن في الداخل أو الخارج، الذين روجوا الشائعات والأكاذيب خلال الأيام الماضية، بهدف زعزعة استقرار بلدنا.



وأوضحت النائبة نوسيلة أبو العمرو، أن الزيارة تعد السادسة على التوالي التي يشارك فيها الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة منذ عام 2014، ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في (6) دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع.



ونوهت إلى أن حرص الرئيس السيسي على المشاركة المنتظمة يرجع إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولى، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية.