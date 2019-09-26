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برلمان

جمعية أمناء البرلمانات العربية تناقش سبل الارتقاء بالعمل الإداري في المجالس

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:30 م
جمعية امناء البرلمانات
جمعية امناء البرلمانات العربية
أ ش أ
عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، اليوم الخميس، ورشة عمل في إطار مؤتمرها السنوي السابع، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حول أنظمة شئون الموظفين العاملين في الأمانة العامة للبرلمانات العربية.

وناقشت الورشة دراسة حول انظمة شئون الموظفين في الأمانة العامة للبرلمانات العربية.

واستعرضت الدراسة التي ناقشها الأمناء العامون دور الأمانات العامة لمجلس النواب في العمل البرلماني باعتبارها سكرتارية المجالس النيابية لكونها تقدم كافة انواع الدعم والمساندة اللوجستية والبحثية لأجهزة المجالس البرلمانية المختلفة.

وتضمنت الدراسة عددا من المحاور حول كفاءة العاملين في الأمانات العامة وكيفية اختيار تلك العناصر دون إهدار المال كما استعرضت الدراسة طرق زيادة هذه الكفاءة والتركيز في العمل الى جانب حصر الأهداف وتحديد الأولويات المطلوب إنجازها بما يسهم في توفير رؤية واضحة للعاملين في الأمانات العامة.

كما تضمنت الدراسة محورا حول تجنب التسرع لأن السرعة قد تؤدي الى الوقوع في كثير من الأخطاء، وتتسبب في زيادة الخسائر وضرورة محاربة الأفكار السلبية وتنمية مهارات التركيز والحد من التأجيل في القرارات.

واشارت الدراسة الى الفعالية التنظيمية لعمل الأمانات العامة، والتي تعني صحة التنظيم وقدرته على التفاعل مع العوامل المؤثرة في بيئته والاستفادة من طاقات الافراد لتحقيق الأهداف النهائية المرجوة للعمل البرلماني.

ومن جانبه ، استعرض رئيس الجمعية علام الكندري، التجربة الكويتية في مجال التوظيف ، في الأمانة العامة لمجلس الامة دون أي تدخل من أعضاء المجلس، وفق إجراءات تتسم بالشفافية.

كما استعرض عدد من الأمناء العامين تجاربهم في عملية التوظيف.

وتم الاتفاق في ختام الورشة على تشكيل لجنة ثلاثية من ثلاث جهات جغرافية مختلفة تمثل مختلف أرجاء العالم العربي لوضع دراسة استرشادية حول أنظمة شئون الموظفين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية.

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