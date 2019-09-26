اهم الاخبار.. وفاة جاك شيراك.. المتورطون في أزمة محمد صلاح.. بشرى سارة بشأن بطاقات التموين

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار اليوم الخميس عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأنين المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك
أفادت وسائل إعلام فرنسية بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن عمر ناهز 87 عامًا..للمزيد اضغط هنا
عمرو الجنايني: نعمل 24 ساعة من أجل إعادة الجماهير للمدرجات
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إننا نعمل 24 ساعة على جميع أمور الكرة المصرية..للمزيد اضغط هنا
زي الفل.. محمد التاجي يوضح حقيقة مرض الزعيم عادل إمام.. فيديو
قال الفنان محمد التاجى، إنه متابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعى وناشط عليها، لافتًا إلى أنه يكتب المقالات الخاصة به ولديه أصدقاء كثر..للمزيد اضغط هنا
الانتهاء من فرش وتأثيث 6000 وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة منتصف أكتوبر المقبل
أعلن صندوق تحيا مصر أنه من المزمع الانتهاء من فرش وتأثيث 6 آلاف وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر بحي الأسمرات وحي المحروسة منتصف أكتوبر المقبل..للمزيد اضغط هنا
بالأسماء.. المتورطون في أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best
كشف مسئول سابق في اتحاد كرة القدم عن المتورطين، في أزمة إهدار أصوات مصر، في تصويت استفتاء "ذا بسيت"..للمزيد اضغط هنا
بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين
قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن عدد المواطنين الذين كانوا يحصلون على دعم التموين وصل إلى 70 مليون مواطن..للمزيد اضغط هنا
يوتيوب يغلق التعليقات على الفيديوهات لهذا السبب
يعد موقع مشاركة الفيديوهات يوتيوب "YouTube" هو أكبر مصدر للفيديو عبر الإنترنت في العالم، حيث يبلغ عدد مستخدميه ملياري مستخدم شهريًا..للمزيد اضغط هنا
محمد التاجى: جدى عالج مشكلة النطق عند صفاء أبو السعود.. فيديو
قال الفنان محمد التاجى، إن جده الفنان عبد الوارث عسر، كان له العديد من الأصدقاء خارج الوسط، بينما من داخل الوسط الفنى هما شخصيتان فقط اللذان كانا مقربان له..للمزيد اضغط هنا
للمرة الرابعة والأخيرة .. فتح باب التنسيق للمتخلفين عن تسجيل الرغبات بجامعة الأزهر
وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، على فتح باب التنسيق للمتخلفين عن مراحل التنسيق..للمزيد اضغط هنا