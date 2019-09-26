الكاف يعلن تغيير موعد كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغيير موعد قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مصر، خلال شهر نوفمبر المقبل.





وذكر الموقع الرسمي للكاف، أن قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، تم تقديمها 24 ساعة، لتقام في 2 من أكتوبر، بدلاً من الثالث من الشهر ذاته.





وتضم البطولة كلًا من مصر بصفتها البلد المستضيف والكاميرون وكوت ديفوار وغانا ومالي ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا.





ومن المتوقع أن يحضر ممثلو الفرق المؤهلة هذا الحدث الذي سيحدد فرق مجموعات البطولة المقررة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر 2019.



