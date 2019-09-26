ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الكاف يعلن تغيير موعد كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:24 م
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
محمد السعيد
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغيير موعد قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مصر، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للكاف، أن قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، تم تقديمها 24 ساعة، لتقام في 2 من أكتوبر، بدلاً من الثالث من الشهر ذاته.

وتضم البطولة كلًا من مصر بصفتها البلد المستضيف والكاميرون وكوت ديفوار وغانا ومالي ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا.

ومن المتوقع أن يحضر ممثلو الفرق المؤهلة هذا الحدث الذي سيحدد فرق مجموعات البطولة المقررة في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر 2019.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة جميع المباريات في استاد القاهرة الدولي واستاد السلام.

ترشيحاتنا

خطأ فادح نرتكبه يزيد من كهرباء المخ.. لن تصدق

أدعية تعصمك من السحر والحسد.. و5 أمور لإبطاله

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

قبل المؤتمر الصحفي.. أول طلب من حسام البدري لاتحاد الكرة

يوتيوب يغلق التعليقات على الفيديوهات لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى