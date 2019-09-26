تعاون بين مصر وبيلاروسيا لتعميق العلاقات العمالية

أكد ممثلو العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية بمصر والعاملون بالحكومة والمؤسسات الأخرى بجمهورية بيلاروسيا على أهمية تعميق العلاقات العمالية بما يعظم من أوجه التعاون القائم بين مصر وبيلاروسيا فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التعاون النقابى المشترك بين النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفى الدولة ووفد نقابة العاملين بالحكومة والمؤسسات الأخرى ببيلاروسيا، الذى يزور مصر حاليا برئاسة سيرجى هوليافا رئيس النقابة.



وتنص الاتفاقية المشتركة التى يستمر العمل بها 5 سنوات قادمة على أن يسعى الجانبان للتعاون على أساس مبادئ المساواة والاستقلال والاحترام المتبادل لحقوق العمال ومصالحهم، بالإضافة إلى أن المبدأ الأساسى للاتفاقية هو تعزيز التعاون المتبادل فيما يتعلق بحماية الحقوق والمصالح المهنية والاجتماعية والاقتصادية لأعضاء كلا النقابتين.



وحددت الأطراف أشكال التعاون الأساسية في تنظيم ندوات ومؤتمرات وموائد مستديرة ثنائية مشتركة حول القضايا المتعلقة بالحركة النقابية، والحفاظ على التواصل المنتظم من خلال الزيارات المتبادلة بين أعضائنا من أجل تبادل الخبرات النقابية وتعزيز الحوار، بجانب تطوير التعاون فى مجال التثقيف النقابى والسياحة وإعادة التأهيل الصحى لأعضاء النقابات.



كما تتضمن أشكال التعاون المساهمة فى التواصل وتطوير التعاو مع المنظمات النقابية الدولية، وتوفير الدعم الاستشارى والقانونى المجانى لأعضاء النقابات العمالية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى أراضى جمهورية بيلاروسيا وجمهورية مصر العربية على التوالى، وتبادل المعلومات بشكل منتظم حول الأنشطة النقابية من خلال تبادل الصحف والمجلات والنشرات الإخبارية النقابية وغيرها من المواد المنشورة.