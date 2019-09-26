إصابة 12 شخصا بينهم عجوز فى حادث تصادم بدير مواس فى المنيا

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ملوى العام بوصول مصابين جراء حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا وهم:







كامل . أ س 70 سنة مقيم بمركز منفلوط بدون عمل مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات، ومنصور . ص . س 44 سنة صحفي مصاب بجرح قطعي بالذراع اليمنى، وهشام . س . ف 18 سنة مقيم بمركز منفلوط مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد . م . م 16 سنة مقيم بمركز منفلوط مصاب ما بعد الارتجاج وسحجات، ومصطفى . ح . أ 27 سنة بدون عمل مقيم بمركز منفلوط مصاب بجرح متهتك بالذراع، وجمال . ف . ا 55 سنة مقيم بمركز ملوي مصاب باشتباه كسر بالكتف اليسرى، وممدوح . ع . ر 25 سنة نقاش مقيم بمنطقة إمبابة، وموسى . ع . ا 25 سنة نقاش مقيم بمنطقة إمبابة مصاب بجرح قطعي بالرأس، وصبري . ب .م 54 سنة مقيم إمبابة فران مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وحسين . ح . ز 33 سنة مقيم بمركز منفلوط مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد . ن . أ 27 سنة عامل مقيم بمركز منفلوط مصاب بكسر مضاعف بالكوع اليمنى، وأحمد .خ . ع 20 سنة عامل مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، تحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شهد الطريق الزراعي الواصل بين مدينة دير مواس وقرية التل جنوب المنيا حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 12 شخص بينهم عجوز وصحفى، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي العام.