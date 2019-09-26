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حوادث

بحوزتهم 650 ألف دولار.. سقوط 3 تجّار عملة في الدقهلية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:53 م
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط ثلاثة أشخاص بالدقهلية لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. 

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام مالك شركة صرافة كائن مقرها بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية - ملغى ترخيصها لمخالفتها القواعد المنظمة لنشاطها - سبق اتهامه في قضيتي اتجار في النقد، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من مقر شركته المشار إليها مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم توجيه مأمورية استهدفت مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم وبصحبته، نجله - وعامل بالشركة، وبتفتيش مقر الشركة عثر على مبالغ مالية عملات مختلفة "محلية – أجنبية"، و17 إيصال إيداع بأحد البنوك بالدولار الأمريكي في غضون عام 2019 بأسماء أشخاص مختلفة بلغت قيمة مجموعها (659000 " ستمائة وتسعة وخمسون ألف دولار أمريكي").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. 

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

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