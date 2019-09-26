مرض نادر.. البانيو علاج طفلة للتخلص من آلامها.. صور

تخيل أن هذه الطفلة الصغيرة البالغة من العمر 5 سنوات فقط، لا تستطيع الجلوس إلا فى البانيو أو حوض الإستحمام، بسبب متلازمة Wolf-Hirschhorn Syndrome التى تعانى منها، حيث سببت لها تأخر عقلى جعلها لا تتمكن من التحدث أو المشى.
لذلك فهى تستمتع بالراحة والاسترخاء في البانيو، والذى طورته والدتها شانون البالغة من العمر 25 عامًا، حيث أضفت عليه إضاءات وموسيقى تشبه الديسكو مع رشاشات مياه، لكى تساهم فى التخفيف عن آلام صغيرتها.
ولكن الأمر لم يكن بهذه السهولة، حيث عانت العائلة من التكلفة الباهظة لتجهيز حمام خاص للصغيرة، ولكن بفضل جمع التبرعات تحصلت الأسرة على 10 آلاف جنيه استرليني، ساهمت بشكل كبير فى تخطى العقبة المادية لتلك الفكرة، كما تحسنت نفسية الطفلة تمامًا لدرجة أن البانيو المعدل، أصبح هو المكان الوحيد الذى تشعر فيه آيلى بالسعادة والاسترخاء، وتلعب مثل باقى الأطفال فى نفس مرحلتها العمرية.