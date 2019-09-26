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ثقافة

المستنسخات الأثرية المصرية نجوم ساطعة في سان بطرسبرج الروسية.. صور

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:04 م
مستنسخات آثار مصرية
مستنسخات آثار مصرية
علاء المنياوي
رغم مرور آلاف السنين عليها، تظل الحضارة المصرية القديمة حاضرة في الأذهان بكل ما فيها من أسرار،خاصة أنها تركت لنا وراءها كنوزا لا تعد ولا تحصى من الآثار،والتي تظل مصدر إعجاب دائمًا سواء كانت هي الأصلية أو مستنسخات تصنع منها.

سان بطرسبرج

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الآثار أن مدينة سان بطرسبرج الروسية تنظم آخر هذا العام معرضا للمستنسخات الأثرية من إنتاج وحدة إنتاج النماذج الأثرية بوزارة الآثار، وذلك لتعريف الشعب الروسي بالحضارة المصرية القديمة.

المواطنون الروس

الدكتور عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بوزارة الآثار قال ان هذا المعرض يأتي وسط اهتمام وإقبال واسع من المواطنين الروس للتعرف علي الحضارة المصرية القديمة ، مما يسهم في الترويج والتسويق لزيارة مصر والتعرف علي معالمها الأثرية والسياحية.

جمهور الأطفال

المعرض سوف يطوف عدد من المدن الروسية المختلفة بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من جمهور الشعب الروسي وخاصة الأطفال لزيارة المعرض والتعرف علي الحضارة المصرية القديمة من خلال مشاهدة عدد من أهم نماذج كنوز الآثار المصرية .

رأس إخناتون

يضم المعرض عدد 77 نموذج أثري من نماذج الآثار المصرية ، من بينهم رأس للملك إخناتون من الحجر الجيري يبلغ إرتفاعها حوالي 1,5 متر ، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتي وعدد من النماذج المتميزة من مجموعة الملك توت عنخ آمون منها كرسي العرش ، والعجلة الحربية ، والقناع الذهبي المطعم بالأحجار شبه الكريمة .

مراكب صيد

بالاضافة إلى بعض أدوات الصيد ومن أهمها علبة الصيد والتي تحمل رسومات ومناظر رائعة للصيد ، ومجموعة مميزة من حلي ومجوهرات الملك ، ونماذج من مراكب الصيد والتي عثر عليها بالمقبرة وعددها حوالي خمسة وثلاثون مركب ، والكرسي الخاص بالإحتفالات والمناسبات الدينية والذي كان يستخدمه الملك أثناء ممارسة الطقوس والشعائر المختلفة .
المستنسخات الأثرية المصرية نجوم ساطعة في سان بطرسبرج الروسية.. صور
المستنسخات الأثرية المصرية نجوم ساطعة في سان بطرسبرج الروسية.. صور
المستنسخات الأثرية المصرية نجوم ساطعة في سان بطرسبرج الروسية.. صور
المستنسخات الأثرية المصرية نجوم ساطعة في سان بطرسبرج الروسية.. صور
المستنسخات الأثرية المصرية نجوم ساطعة في سان بطرسبرج الروسية.. صور
المستنسخات الأثرية المصرية نجوم ساطعة في سان بطرسبرج الروسية.. صور

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