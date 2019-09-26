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فيديوجراف| حقيقة زواج وائل كفوري في السر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:02 م
وائل كفوري وجيسيكا
وائل كفوري وجيسيكا عازار
منار شعبان
ترددت شائعات كثيرة حول زواج المطرب وائل كفوري والإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار.

وكشفت جيسيكا عازار في لقاء إعلامي في لبنان، عن أنها ليست مرتبطة في الوقت الحالي، نافية كل الشائعات التي انطلقت حول علاقتها العاطفية مع الفنان اللبناني وائل كفوري وزواجهما سرًا، بعدما ضجت السوشيال ميديا بهذه الشائعات من قبل.

وأكدت جيسيكا عازار، أن كل الشائعات التي لاحقتها في السابق لا تمت للواقع بصلة، لأنها تفرض الخصوصية على حياتها.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

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