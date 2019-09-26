وزير الدفاع: رجال الجيش لديهم وعي كامل بجميع المخاطر والتحديات التى يواجهها الوطن.. والكلية الفنية العسكرية أحد أهم الصروح العلمية والبحثية داخل القوات المسلحة

القائد العام:

رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بجميع المخاطر والتحديات التى يواجهها الوطن

على مقاتلي القوات المسلحة أن يتحلوا بالانضباط الذاتي والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية

شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة قدموا الغالي والنفيس دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أكد فيها أن الكلية الفنية تعمل على إعداد وتأهيل العناصر البشرية القادرة على التعامل مع نظم التسليح والأجهزة والمعدات الحديثة التي زودت بها أفرع القوات المسلحة فى جميع التخصصات بما يضمن القدرة على تحقيق التفوق والتوازن مع تكنولوجيا التسليح العالمية.واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا الغالي والنفيس دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام لطلبة الكلية الفنية وأعضاء هيئة التدريس تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة.وأشاد القائد العام بطلبة الكلية الفنية العسكرية وقدراتهم الإبداعية والتى انعكست فى تحقيق المراكز الأولى بالمسابقات العلمية الدولية التي يشاركون بها، مشيرًا إلى أهمية الكلية الفنية العسكرية كأحد أهم الصروح العلمية والبحثية داخل القوات المسلحة والتى قدمت على مدار تاريخها جهودًا كبيرة فى دعم وتشجيع البحث العلمى وبناء ضباط مقاتلين متسلحين بالعلم والمعرفة.وأدار القائد العام حوارًا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، وأوصى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بضرورة الإلمام بمبادئ العلم التخصصي الدقيق وجميع مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة النظرية إلى مراحل التطبيق العملي الذي يحقق الاستفادة الكاملة من جميع الإمكانيات والقدرات.وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بجميع المخاطر والتحديات التى يواجهها الوطن، مشددا على ضرورة أن يتحلى مقاتلو القوات المسلحة بالانضباط الذاتي والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية والكفاءة القتالية التى تمكنهم من تنفيذ جميع المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف.حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.